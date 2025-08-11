Трамп назвал организацию встречи Путина и Зеленского своей конечной целью

Трамп заявил, что его конечная цель — организация встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что его конечной целью в урегулировании конфликта на Украине является организация встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом политик заявил в ходе конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома.

«Конечная цель — мне нужно добиться, чтобы оба они оказались в одной комнате», — сказал глава Белого дома.

Путин и Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

11 августа президент США заявил, что ожидает встречи Путина и Зеленского после саммита на Аляске. Американский лидер отметил, что возможен и трехсторонний саммит с участием его, а также президентов России и Украины.

Ранее Вэнс оценил идею встречи Путина и Зеленского до 15 августа.