Вэнс оценил идею встречи Путина и Зеленского до 15 августа

Вэнс: встреча Путина и Зеленского до 15 августа не была бы продуктивной

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита РФ и США на Аляске вряд ли была бы продуктивной. Такое мнение выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Я на самом деле не думаю, что это было бы продуктивно. Я считаю, что в принципе президент Соединенных Штатов должен быть тем, кто сблизит их двоих. Мы, конечно, будем разговаривать с украинцами», — сказал Вэнс.

9 августа американский президент Дональд Трамп сообщил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа. Эту информацию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов урегулирования конфликта на Украине.

Ожидается, что Зеленского на этой встрече не будет. Однако, как стало известно CNN от двух источников в Белом доме, украинский лидер в этот момент будет присутствовать на Аляске.

Ранее Зеленский испугался решений по Украине без участия Киева.