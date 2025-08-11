На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно главное положение мирного договора между Арменией и Азербайджаном

ТАСС: Армения и Азербайджан отказываются от территориальных претензий
Shutterstock/esfera

В проекте мирного договора Армении и Азербайджана говорится, что стороны отказываются от территориальных претензий друг к другу. Документ размещен на сайтах МИД двух стран.

«Стороны подтверждают, что не имеют друг к другу каких-либо территориальных претензий и не будут выдвигать такие претензии в будущем», — говорится в документе.

В договоре также закреплено, что стороны обязуется не совершать никаких действий, направленных на подрыв территориальной целостности или политического единства другой стороны.

8 августа в Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча американского лидера Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам переговоров Алиев и Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий.

В документе говорится о необходимости наладить сообщение между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении с обеспечением последней преимуществ от работы этого маршрута.

Ранее в КСИР заявили об ошибке Алиева и Пашиняна и сравнили их с Зеленским.

