Раскрыты детали телефонного разговора Путина и Пашиняна

Путин рассказал Пашиняну о беседе с Уиткоффом и о подготовке встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном рассказал ему об итогах встречи со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

«Путин, в свою очередь, рассказал об основных итогах беседы с <…> Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске», — говорится в публикации.

В Кремле отметили, что премьер Армении одобрил шаги России и США, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Владимир Путин и Никол Пашинян созвонились 11 августа. В Кремле уточнили, что этот разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Пашинян рассказал российскому лидеру о результатах трехсторонней встречи в Вашингтоне, на которой присутствовал он, Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Путин заявил о важности шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку, и подтвердил готовность Москвы оказать содействие в нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Ранее в МИД России высказались о нормализации отношений Армении и Азербайджана.