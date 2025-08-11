На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ заговорили о плане окончания СВО, который вызовет энтузиазм у россиян

Политолог Марков: план окончания СВО вызовет энтузиазм у россиян
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В России заговорили о плане окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил российский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, этот план упомянул телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов в эфире телеканала «Россия-1» в контексте предстоящих переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Марков считает, что этот термин «план окончания СВО» является сигналом и воодушевит россиян.

«План окончания СВО» — такой термин появился вчера (...) Это фактически сигнал для всей российской медиамашины. Это придаст огромный энтузиазм миллионам людей», — написал эксперт.

При этом авторы Telegram-канала «Два майора» выразили уверенность, что встреча Путина и Трампа на Аляске не приведет к окончанию СВО. Военные блогеры считают, что российские власти сделали выводы из поведения стран Запада и неисполнения ими договоренностей. Кроме того, ВС РФ наступают по всему фронту, планируя взять под контроль многие территории. По мнению авторов канала, добиться окончания боевых действий удастся только после нескольких раундов переговоров РФ и США.

Ранее спецпредставитель Путина поделился ожиданиями от переговоров на Аляске.

