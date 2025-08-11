В России объяснили, почему встреча Путина и Трампа не остановит СВО

Запланированная встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом не приведет к окончанию СВО. Такое мнение высказали авторы Telegram-канала «Два майора».

Военблогеры считают, что российские власти сделали выводы из поведения стран Запада и неисполнения ими достигнутых договоренностей. К тому же российские войска активно наступают по всему фронту, намереваясь взять под свой контроль все территории, указанные в российской Конституции.

Добиться окончания боевых действий удастся лишь после нескольких раундов переговоров между Россией и США, уверены авторы.

Очные переговоры российского и американского лидеров должны состояться 15 августа на Аляске. Ожидается, что ключевой темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса. Главы государств планируют обговорить такие предложения по завершению боевых действий, как обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

