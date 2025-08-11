На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Патрушев назвал «главную арену» антироссийской политики Запада

Патрушев: морские просторы являются главной ареной противостояния РФ и Запада
true
true
true
close
Александр Гальперин/РИА Новости

Морские просторы являются одной из главных арен противостояния России и Запада. Об этом заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Морские просторы постепенно становятся едва ли не главной ареной антироссийской политики Запада. Осознав невозможность нанести прямое поражение России на поле боя, западники решили сосредоточить усилия на экономической войне», — сказал он.

Патрушев добавил, что страны Запада пытаются сорвать морские перевозки углеводородов, удобрений, продовольствия и другого сырья из России.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очевидной реальностью тот факт, что многие страны Европы занимаются провокационными действиями на Балтике.

11 июля телеканал ERR сообщил, что на эстонском острове Сааремаа, в 300 км от Санкт-Петербурга, прошли первые учебные стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS. РСЗО поразили морские цели на расстоянии до 15 км.

В июне правительство России обновило перечень координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря страны у материкового побережья и островов в Балтийском море. Согласно документу, теперь исходная линия проходит от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литвой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Польшей.

Ранее Патрушев заявил о наращивании НАТО военных угроз для России на морских направлениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами