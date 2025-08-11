Патрушев назвал «главную арену» антироссийской политики Запада

Морские просторы являются одной из главных арен противостояния России и Запада. Об этом заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Морские просторы постепенно становятся едва ли не главной ареной антироссийской политики Запада. Осознав невозможность нанести прямое поражение России на поле боя, западники решили сосредоточить усилия на экономической войне», — сказал он.

Патрушев добавил, что страны Запада пытаются сорвать морские перевозки углеводородов, удобрений, продовольствия и другого сырья из России.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очевидной реальностью тот факт, что многие страны Европы занимаются провокационными действиями на Балтике.

11 июля телеканал ERR сообщил, что на эстонском острове Сааремаа, в 300 км от Санкт-Петербурга, прошли первые учебные стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS. РСЗО поразили морские цели на расстоянии до 15 км.

В июне правительство России обновило перечень координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря страны у материкового побережья и островов в Балтийском море. Согласно документу, теперь исходная линия проходит от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литвой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Польшей.

Ранее Патрушев заявил о наращивании НАТО военных угроз для России на морских направлениях.