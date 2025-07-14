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В Кремле заявили о провокациях стран Европы на Балтике

Песков: очевидно, что многие страны Европы занимаются провокациями на Балтике
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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очевидной реальностью тот факт, что многие страны Европы занимаются провокационными действиями на Балтике. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, на Балтике сейчас царит атмосфера напряженности, поскольку прибрежные государства Европы ведут достаточно агрессивную политику. Песков отметил, что Россия твердо намерена отстаивать свои интересы в этом регионе.

11 июля телеканал ERR сообщил, что на эстонском острове Сааремаа, в 300 км от Санкт-Петербурга, прошли первые учебные стрельбы реактивных систем залпового огня HIMARS. РСЗО поразили морские цели на расстоянии до 15 км.

20 июня правительство России обновило перечень координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря страны у материкового побережья и островов в Балтийском море. Согласно документу, теперь исходная линия проходит от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литвой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Польшей.

Ранее посол РФ в Дании оценил действия НАТО в Балтике.

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