Россия скорректировала границы территориального моря на Балтике

Правительство России обновило перечень координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря страны у материкового побережья и островов в Балтийском море. Постановление кабмина размещено на сайте официально опубликованных правовых актов.

Согласно документу, теперь исходная линия проходит от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литвой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Польшей.

Кроме того, недействительным признается раздел «Балтийское море» перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа, утвержденного постановлением министров СССР 15 января 1985 года.

Министерству обороны России поручено скорректировать и переиздать государственные морские навигационные карты, а МИД передать в ООН на хранение копии каждой скорректированной карты.

В конце мая президент России Владимир Путин поддержал предложения Морской коллегии по реагированию на попытки западных стран ограничить судоходство в Балтийском море.

Ранее российские корабли провели условные пуски «Калибров» в Балтийском море.