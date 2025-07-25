Патрушев заявил о наращивании НАТО военных угроз для России на морских направлениях

Патрушев: НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз России на море

НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз для России в морских зонах ответственности, что несет значительные риски. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью РИА Новости.

«Альянс все более активно работает над формированием угроз именно на морских рубежах. Речь идет о весьма значимых рисках», — подчеркнул он.

По оценке Патрушева, особую опасность представляют действия блока в акваториях Балтийского и Черного морей, где наблюдается рост масштабов учений и развертывание систем ПРО.

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20 июня правительство России обновило перечень координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря страны у материкового побережья и островов в Балтийском море. Согласно документу, теперь исходная линия проходит от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литвой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Польшей.

Ранее во Франции сочли, что Путин считает страну «главным врагом» в Европе.