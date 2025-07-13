Американские пенсионеры стали пользоваться тростями с электрошокерами для самообороны

Журналист Чоу: пенсионеры в США покупают трости с шокерами для защиты на улицах

Пенсионеры в США стали покупать трости с электрошокерами для защиты от криминальных элементов на улицах. На это общественное явление обратил внимание журналист Джонатан Чоу, который опубликовал репортаж с улиц Сиэттла на своей странице в социальной сети X.

На ролике пожилой человек показывает трость, наконечник который может выпускать электрический заряд. По словам Чоу, такие устройства пожилые люди вынуждены покупать из-за множества наркоманов и бездомных на улицах.

До этого мэр-республиканец города Ланкастер Рэкс Пэррис предложил раздавать фентанил бездомным в Калифорнии, чтобы сократить срок их жизни. Пэррис также заявил, что поддерживает «чистку» бездомных на федеральном уровне.

Фентанил — это синтетический опиоид, примерно в 50–100 раз мощнее героина. Даже небольшие дозы фентанила могут вызвать передозировку с сильным угнетением дыхания.

В 2014 году в штате в рамках судебной реформы была принята так называемая Поправка 47, в соответствии с которой хранение тяжелых наркотиков переквалифицировалось с уголовного преступления в проступок, карающийся небольшим штрафом или краткосрочным заключением (не более года).

Ранее в США бездомный стал миллионером, сорвав джекпот в лотерее.