В МИД России высказались о нормализации отношений Баку и Еревана

Нормализация в отношениях Армении и Азербайджана стартовала при непосредственном содействии и центральной роли РФ, когда было принято трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после переговоров в Вашингтоне, текст ее комментария опубликован на сайте ведомства.

»... нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России принятием трехстороннего заявления на высшем уровне от 9 ноября 2020 года о прекращении огня и всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, вклад в стабилизацию обстановки внесли также российские миротворцы на Южном Кавказе. При этом Захарова отметила, что Кремль позитивно оценивает встречу руководств Армении и Азербайджана в Вашингтоне и надеется на продвижение мирной повестки.

Она добавила, что примирение стран должно основываться на балансе интересов с учетом регионального контекста. Россия дополнительно проанализирует заявления по итогам встречи лидеров при посредничество президента США Дональда Трампа, подчеркнула она.

8 августа Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Совместная декларация состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру.

Ранее Пашинян допустил участие РФ в ремонте ж/д между Арменией и Азербайджаном.