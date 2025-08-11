Spectator: сделка РФ и США по Арктике приведет к завершению конфликта на Украине

Сделка между Россией и США по совместной разработке ресурсных месторождений в Арктике могла бы способствовать завершению конфликта на Украине. Такое мнение выразили в британском издании The Spectator.

В публикации говорится, что такую сделку могли бы заключить президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на Аляске 15 августа. В частности, Москва может предоставить Вашингтону помощь в разработке и добыче ресурсов в Арктике, а США взамен поддержит условия РФ по урегулированию конфликта на Украине.

«Киев будет в ярости из-за соглашения по Арктике, связанного с Украиной. [Президент Украины Владимир] Зеленский построил свою власть на возвращении утраченных территорий и пообещал никогда не уступать Крым и Донбасс. Соглашение, которое закрепит эти потери, будет осуждено как предательство», — подчеркнули в статье.

До этого в том же издании The Spectator предрекли Украине непростой выбор после встречи Путина и Трампа на Аляске. Автор статьи считает, что Зеленскому придется выбирать между территориальными уступками и помощью со стороны США.

В публикации отметили, что позиция Киева на данный момент «хрупкая», поскольку ВСУ истощены и полностью зависят от Запада. Европа без финансирования США сможет поддерживать Украину только на словах, говорится в материале.

Ранее в правительстве РФ рассказали о возможных проектах с США в Арктике.