В правительстве РФ рассказали о возможных проектах с США в Арктике

Россия и США могли совместно вести добычу полезных ископаемых в Арктике, сообщил в интервью РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Чекунков подчеркнул, что Россия и США являются крупнейшими арктическими государствами и ведущими игроками энергетического рынка. При этом Арктика является крупнейшей в мире «кладовой ценных энергетических ресурсов».
«Естественным образом потенциал для совместного сотрудничества прорисовывается в сферах добычи и транспортировки углеводородов, удобрений, цветных, драгоценных, редкоземельных металлов», — отметил глава Минвостокразвития.
Москва и Вашингтон стали вновь обсуждать вопрос совместного освоения Арктики в ходе переговоров в Эр-Рияде. Тогда стороны договорились, что им необходимо вести совместные проекты в Арктике, так как это делает РФ и США успешнее.
Ранее в России оценили перспективы совместных экономических проектов с США.