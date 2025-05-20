В правительстве РФ рассказали о возможных проектах с США в Арктике

Минвостокразвития: РФ и США могли бы совместно добывать ресурсы в Арктике

Россия и США могли совместно вести добычу полезных ископаемых в Арктике, сообщил в интервью РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Чекунков подчеркнул, что Россия и США являются крупнейшими арктическими государствами и ведущими игроками энергетического рынка. При этом Арктика является крупнейшей в мире «кладовой ценных энергетических ресурсов».

«Естественным образом потенциал для совместного сотрудничества прорисовывается в сферах добычи и транспортировки углеводородов, удобрений, цветных, драгоценных, редкоземельных металлов», — отметил глава Минвостокразвития.

Москва и Вашингтон стали вновь обсуждать вопрос совместного освоения Арктики в ходе переговоров в Эр-Рияде. Тогда стороны договорились, что им необходимо вести совместные проекты в Арктике, так как это делает РФ и США успешнее.

Ранее в России оценили перспективы совместных экономических проектов с США.