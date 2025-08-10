На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Надеюсь, все сработает»: Зеленский созвонился с президентом Азербайджана

Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Во время беседы глава республики поздравил собеседника с договоренностями с Арменией о мире на Южном Кавказе, достигнутыми при помощи США. Зеленский выразил надежду, что «все сработает».

По словам украинского лидера, он проинформировал Алиева о контактах с партнерами по поводу мирного урегулирования в зоне конфликта с РФ и поблагодарил его за поддержку Киева.

«Важно, чтобы совместные усилия мира все же заставили Россию остановить боевые действия и агрессию», — написал Зеленский.

Он отметил, что во время разговора речь также шла о сотрудничестве Киева и Баку в энергетике, где удалось достичь «значительных» результатов. В беседе Зеленский упомянул удары РФ по энергетическим объектам Украины. Он считает, что они направлены на блокировку энергетических путей, гарантирующих независимость республики и страны ЕС в этой сфере.

8 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Политики обсудили процесс мирного урегулирования между республиками Южного Кавказа. По итогам беседы состоялось подписание ряда документов. Трамп выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время. Кроме того, президент США сообщил о снятии ограничений со стороны Вашингтона на военное сотрудничество с Баку. Американский лидер также пообещал сотрудничать с Арменией по развитию транзитного коридора с Азербайджаном.

Ранее в МИД РФ напомнили о роли России в нормализации отношений Баку и Еревана.

