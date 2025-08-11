В КСИР заявили об ошибке Алиева и Пашиняна и сравнили их с Зеленским

Генерал КСИР Джавани: Алиев и Пашинян сделали ту же ошибку, что и Зеленский

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, доверившись США, сделали ту же ошибку, что и лидер Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение Вооруженных сил Ирана) по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани, сообщает иранская газета Kayhan.

По его словам, лидеры Азербайджана и Армении «дорого заплатят за свой недостойный поступок».

«Иран, Индия и Россия не будут молчать перед лицом этого поступка», — подчеркнул Джавани.

Также он отметил, что «американская мечта» о присутствии Соединенных Штатов на северных границах Ирана никогда не сбудется, и исламская республика любыми способами будет защищать свою безопасность и собственные национальные интересы от проекта «Зангезур».

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Совместная декларация состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру.

Ранее действия Пашиняна назвали угрозой для армянской государственности.