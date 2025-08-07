В ООН высказались о приговоре главе Гагаузии

УВКПЧ ООН: право Гуцул на справедливый суд должно быть соблюдено

Право главы Гагаузии Евгении Гуцул на справедливое судебное разбирательство должно быть соблюдено. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан.

«Нам известно о решении по делу госпожи Гуцул, но мы не располагаем подробностями. Необходимо уважать ее право на обжалование решения, а также ее права на справедливое судебное разбирательство и надлежащую правовую процедуру», — сказал представитель УВКПЧ ООН.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании оппозиционной партии «Шор». После оглашения приговора у здания суда в Кишиневе между сторонниками Гуцул и полицией произошли столкновения.

В этот же день заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что офис генсека всемирной организации считает приговор главе Гагаузии внутренним вопросом. Он подчеркнул, что в ООН осведомлены о вынесении приговора Гуцул, но не могут комментировать внутренние судебные процессы.

Какое будущее ждет Гагаузию и Гуцул и как в России отреагировали на приговор — в материале «Газеты.Ru».

Ранее молдавский депутат рассказала о подавленном состоянии находящейся в СИЗО Гуцул.