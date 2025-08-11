На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Польши раскрыл планы США перед встречей с Путиным

Туск: США проконсультируются с Европой перед встречей Путина и Трампа
Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Соединенные Штаты пообещали проконсультироваться со своими европейскими партнерами перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова передает агентство Reuters.

«Соединенные Штаты обязались проконсультироваться со своими европейскими партнерами перед встречей», — рассказал премьер Польши.

Туск добавил, что испытывает как опасения, так и надежды в связи с переговорами Путина и Трампа. Также политик считает, что Киев должен принимать участие в любых дискуссиях по поводу прекращения боевых действий на Украине.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что любая сделка между РФ и США по урегулированию украинского конфликта должна учитывать интересы Киева и Брюсселя. Она подчеркнула, что это вопрос безопасности не только Украины, но и всей Европы.

В связи с этим Каллас 11 августа созывает совещание министров иностранных дел стран ЕС, на котором будет обсуждаться предстоящая встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа. Также главы МИД хотят потребовать от России и США учета интересов Брюсселя и Киева.

Ранее Зеленский испугался решений по Украине без участия Киева.

Встреча Путина и Трампа
