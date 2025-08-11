Пашинян обсудил с президентом Ирана переговоры с Азербайджаном и США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили итоги переговоров в Вашингтоне между Арменией, США и Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Пашинян отметил, что «региональные коммуникации будут действовать в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности». Кроме того, премьер поблагодарил Пезешкиана за объективную оценку соглашений между Арменией и Азербайджаном.

8 августа в Вашингтоне состоялась трехсторонняя встреча американского лидера Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам переговоров Алиев и Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Документ состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Еревана и Баку к миру. В частности, в нем говорится о необходимости наладить сообщение между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении с обеспечением последней преимуществ от работы этого маршрута.

9 августа советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти заявил, что Исламская Республика выступает решительно против создания коридора из основной части Азербайджана в Нахичевань, проходящего по территории Армении.

Ранее в МИД РФ высказались о нормализации отношений Армении и Азербайджана.