В МИД Ирана рассказали, насколько они готовы ограничить свою ядерную программу

Замглавы МИД Ирана Тахт-Раванчи: Иран не откажется от обогащения урана
Vahid Salemi/AP

Иран готов принять некоторые ограничения своей ядерной программы, но отказа от обогащения урана не случится. Об этом в интервью японскому агентству Kyodo заявил замглавы иранского МИД Маджид Тахт-Раванчи.

«Иран может быть гибким в отношении мощностей и ограничений на обогащение, но не может согласиться прекратить обогащение ни при каких обстоятельствах...» — заявил он.

По его словам, Ирану необходимо полагаться исключительно на себя, «а не на пустые обещания», поэтому если Вашингтон будет настаивать на отказе от обогащения, сделка не состоится. Кроме того, США должны дать гарантии в том, что атака на Иран не повторится, а в ходе переговоров может быть поднят вопрос о компенсации со стороны Белого дома за случившиеся в июне удары.

До этого президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Шотландии заявил, что американская сторона готова снова нанести удары по ядерной инфраструктуре Ирана в случае, если Тегеран продолжит работать над своим ядерным потенциалом.

22 июля министр иностранных дел Ирана Аббас заявил, что обогащение урана в стране было приостановлено после атак США. Он признал, что разрушения ядерных объектов значительные, однако подчеркнул, что Иран не намерен отказываться от своей ядерной программы.

Ранее в Иране опровергли слухи о возобновлении переговоров с США.

