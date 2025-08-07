В Иране опровергли слухи о возобновлении переговоров с США

МИД Ирана опроверг слухи о месте и времени возобновления переговоров с США

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в эфире радио Goftogoo опроверг информацию о том, что США и Иран договорились о месте и времени возобновления переговоров по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы.

«В течение последних трех-четырех недель неоднократно публиковались фейковые новости, всегда доказывалась их недостоверность», — заявил он.

По словам Багаи, некоторые из них носят провокационный характер. Он отметил, что процесс коммуникации между двумя странами продолжается.

Незадолго до этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что поддерживал контакт со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом как во время обострения конфликта с Израилем и ударов США по исламской республике, так и после них. Он призывал американского посла к принятию взаимовыгодного решения, чтобы разрешить многолетнее противостояние из-за иранской ядерной программы.

22 июля глава МИД Ирана заявил, что обогащение урана в стране было приостановлено после атак США. Он признал, что разрушения ядерных объектов значительные, однако подчеркнул, что Иран не намерен отказываться от своей ядерной программы.

Ранее МИД Ирана обвинил Запад в поддержке терроризма.