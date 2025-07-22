В Иране приостановили обогащение урана

Глава министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи заявил, что обогащение урана в стране было приостановлено после нанесения ударов Соединенными Штатами по ядерной инфраструктуре, однако власти Ирана не намерены отказываться от этой деятельности. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос вещателя о том, продолжается ли реализация программы после недавних авиаударов США, Арагчи заявил, что обогащение в настоящее время приостановлено, так как разрушения объектов весьма серьезные. При этом он подчеркнул, что Иран не может отказаться от обогащения, поскольку это является достижением иранских ученых, а также предметом национальной гордости, и обогащение обходится стране очень дорого.

Администрация президента США Дональда Трампа полагает, что Тегеран по-прежнему готов к заключению соглашения по ядерной программе, несмотря на удары, нанесенные США и Израилем.

Ранее сообщалось, что Иран проведет трехстороннюю встречу с Россией и Китаем 22 июля.