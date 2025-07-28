Трамп заявил о готовности США нанести удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Шотландии заявил, что Штаты готовы снова нанести удары по ядерной инфраструктуре Ирана в случае, если Тегеран продолжит работать над своим ядерным потенциалом. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что США уничтожили ядерный потенциал Ирана, но Тегеран, по мнению Трампа, «может начать все сначала».

«Если они это сделают, мы уничтожим его быстрее, чем вы успеете помахать пальцем. Нам придется это сделать. Мы сделаем это с радостью, открыто и с радостью», — сказал глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что «Иран посылает плохие сигналы».

«Они посылают очень плохие сигналы, очень отвратительные сигналы, им не следует этого делать», — указал он.

До этого Трамп уже заявлял, что в случае необходимости Вашингтон вновь нанесет удары по ядерной инфраструктуре Ирана.

22 июля министр иностранных дел Ирана Аббас заявил, что обогащение урана в стране было приостановлено после атак США. Он признал, что разрушения ядерных объектов значительные, однако подчеркнул, что Иран не намерен отказываться от своей ядерной программы.

Ранее в США раскрыли реальный ущерб Ирана от ударов по ядерным объектам.