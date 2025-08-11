России посоветовали брать пример с Европы в общении с Трампом

Политолог Марков: России нужно брать пример с Европы в общении с Трампом

России нужно брать пример с Европы в общении с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в своем Telegram-канале заявил политолог Сергей Марков.

«Там совершенно нагло: из всех глав Европы выбрали того, кто лучше всех играет в гольф. Это президент Финляндии. И поручили ему изображать дружбу с Трампом», — отметил он.

Политолог указал на то, что в общении с Трампом лидеры ЕС используют лесть, идут на обман, притворяются его друзьями.

10 августа вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал интервью телеканалу Fox News и заявил о стремлении американских властей найти такое решение конфликта на Украине, которое устроило бы обе стороны.

Очные переговоры российского и американского лидеров должны состояться 15 августа на Аляске. Ожидается, что ключевой темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса. Главы государств планируют обговорить такие предложения по завершению боевых действий, как обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

