Европа обещала Украине помощь вне зависимости от итогов встречи Путина и Трампа

Страны Европы продолжат помогать Украине оружием и финансами вне зависимости от дальнейших решений по этому вопросу в США и исхода встречи президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Что бы ни случилось в Вашингтоне, Европа продолжит поставлять Украине оружие и финансирование, заявил один высокопоставленный европейский чиновник», — говорится в сообщении издания.

При этом та же газета писала, что любые соглашения президентов России и США не будут представлять ценности, если будут достигнуты без участия ЕС.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки.

Ранее в Белом доме высказались об участии Зеленского во встрече на Аляске.