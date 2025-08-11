На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе допустили, что могут не принять итоги встречи Путина с Трампом

WSJ: в Европе заявили, что соглашения Путина и Трампа без ЕС не будут иметь силы
РИА Новости

Любые соглашения президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не будут представлять ценности, если будут достигнуты без участия ЕС. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Высокопоставленный помощник одного из европейских лидеров выразил сожаление по поводу того, что Путину удалось предотвратить карательные меры, запланированные Трампом, которые могли бы серьезно повредить военной экономике России… Другой высокопоставленный европейский чиновник заявил, что любое соглашение, достигнутое Трампом и Путиным на Аляске, не будет иметь большой ценности без участия европейских лидеров», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, европейские чиновники, напоминает газета, заявили, что будущее Украины невозможно обсуждать без Украины.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки.

Ранее в Белом доме высказались об участии Зеленского во встрече на Аляске.

