В МИД заявили о наличии у России солидного арсенала ракет средней и меньшей дальности

Рябков: Россия продолжала разработки в сфере РСМД во время моратория
MFA Russia/Global Look Press

РФ продолжала научные разработки в сфере ракет средней и меньшей дальности во время действия моратория и теперь располагает солидным арсеналом таких систем. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы, когда объявлялся этот мораторий, говорили о том, что речь об отказе от размещения, но речь о НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. — «Газета.Ru») и отказе от них в нем не упоминалась», — отметил Рябков.

По словам замглавы МИД, это время использовалось для того, чтобы создавать соответствующие системы и иметь достаточно солидный арсенал этих вооружений.

До этого Рябков сообщил, что Россия при выходе из добровольного моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) учитывала решение разместить американские ядерные ракеты на территории Великобритании.

4 августа в МИД РФ заявили, что Москва больше не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, поскольку условия для сохранения моратория исчезли. Как уточнили в министерстве, к этому решению привели шаги «коллективного Запада», которые создают прямую угрозу безопасности России.

Ранее появились данные о скором испытании межконтинентальной ракеты «Буревестник».

