Рябков рассказал, чем руководствовалась Россия при выходе из ДРСМД

Рябков: Россия учла решение разместить ядерные ракеты США в Великобритании
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Россия при выходе из добровольного моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) учитывала решение разместить американские ядерные ракеты на территории Великобритании. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона наблюдает, как Лондон в контексте политики русофобии бежит впереди американского паровоза.

«Конечно, это не могло не учитываться, когда готовилось решение о выходе из нашего моратория», — отметил Рябков.

1 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России произвели и поставили в войска первый серийный ракетный комплекс «Орешник».

В Министерстве иностранных дел России 4 августа заявили, что РФ более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, так как условия для сохранения моратория больше не актуальны.

Комментируя это сообщение, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что снятие Москвой моратория на развертывание РСМД стало результатом «антироссийской политики стран НАТО», и призвал Запад ждать будущих шагов с российской стороны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле не ответили на вопрос, принял ли Путин решение по развертыванию ракет.

