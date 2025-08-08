На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились данные о скором испытании межконтинентальной ракеты «Буревестник»

Barents Observer: РФ может испытать ракету «Буревестник» в ближайшие дни
true
true
true
close
Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Российские военные могут провести испытания межконтинентальной ракеты «Буревестник» уже в ближайшие дни. Об этом сообщает портал Barents Observer со ссылкой на информацию из открытого доступа.

Обозреватель портала Томас Нильсен отметил, что власти РФ закрыли территорию площадью 500 квадратных метров на территории Новой Земли на период с 7 по 12 августа. Он напомнил, что космодром Паньково в этом регионе с 1950-х использовали для проведения испытаний ядерного оружия, а «Буревестник» обладает ядерной боеголовкой и ядерным двигателем.

Кроме того, у берегов архипелага обнаружили четыре корабля, расположенных по траектории полета ракеты.

1 августа президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России произвели и поставили в войска первый серийный ракетный комплекс «Орешник».

Через несколько дней в МИД РФ заявили, что Россия более не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша хотят помешать размещению «Орешника» в Белоруссии.

