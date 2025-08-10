На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вэнс заявил о желании Трампа «покончить» с финансированием конфликта на Украине

Ken Cedeno/Reuters

Американский президент Дональд Трамп хочет, чтобы США «покончили» с финансированием конфликта на Украине. Об этом сообщил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Президент и я хотим, чтобы Америка, мы покончили с финансированием войны на Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования», — заявил Вэнс.

Политик отметил, что американцам надоело тратить свои налоги на украинский конфликт. Однако если европейцы хотят закупать американское оружие для передачи его Украине, Вашингтон возражать не станет, добавил вице-президент.

14 июля Трамп пообещал Киеву поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Американский президент не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Украине, однако добавил, что Европейский союз возместит Соединенным Штатам их стоимость.

24 июля Трамп, выступая на конференции в Вашингтоне, подчеркнул, что Европа еще три года назад должна была начать оплачивать США полную стоимость поставляемого на Украину оружия. Он отметил, что США и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны теперь будут платить США 100% стоимости за вооружения, а затем большую часть из них отправлять на Украину.

Ранее стало известно, что две страны ЕС отклонили план Трампа по закупке оружия для Украины.

