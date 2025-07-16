Еще одна страна ЕС отклонила план Трампа по закупке оружия для ВСУ

La Stampa: Италия не будет закупать вооружения США для Украины

Италия не будет участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева из-за отсутствия денег. Об этом пишет газета La Stampa со ссылкой на источники.

«Италия не будет придерживаться такой стратегии, по словам руководства нашего правительства», — говорится в публикации итальянского издания.

В статье отмечается, что у Италии, в отличие от Германии, «практически не существует бюджетного пространства» для трат такого типа. Кроме того, системы вооружения, которые страна уже передала Киеву, основаны на иных технологических конфигурациях: Samp-T — итальяно-французского производства.

Источники газеты сообщили, что единственное, что Италия планирует закупить у США из вооружений, это партия истребителей F-35.

До этого издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Франция отказалась поддерживать идею президента США Дональда Трампа по передаче американского оружия Киеву за счет европейских стран. В публикации говорится, что президент Франции Эммануэль Макрон выступает за то, чтобы европейцы вкладывались в собственное оборонное производство, закупая оружие у производителей Европы. По этой причине, как уточняется в статье, Париж не будет закупать оружие и технику у США.

14 июля Трамп пообещал Киеву поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что это нужно для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

Ранее сообщалось, что ужесточение риторики Трампа в адрес России связали с обидой на Путина.