Швеция поддержала заявление стран Европы по Украине

Швеция поддержала заявление лидеров стран Европы и главы Европейской комиссии (ЕК) по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в соцсети X написал премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

Он рассказал, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы занимаем пятую строчку по объемам помощи среди всех стран мира, поддерживающих Украину, и мы продолжим предоставлять военную, гуманитарную и финансовую помощь, направленную на нужды Украины», — написал он.

Лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, поддерживать страну дипломатически.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Ранее Зеленский прокомментировал «территориальную сделку».