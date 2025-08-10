На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии назвали мирный план Трампа угрозой для Украины

Bild: мирный план Трампа является угрозой для Украины
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Эксперты немецкого издания Bild назвали мирный план Трампа угрозой для Украины.

По мнению военного обозревателя Bild Юлиана Рёпке, план Трампа предусматривает отказ Украины от притязаний на ДНР и ЛНР взамен на прекращение российского наступления в Запорожской и Херсонской областях. Это, по его словам, является воплощением в жизнь опасений украинцев.

«Предложения [о прекращении огня], в том виде, в каком они сейчас лежат на столе, с военной точки зрения приносят пользу исключительно России», — прокомментировал инициативу профессор политологии Университета Бундесвера Карло Масала.

Эксперт отметил, что территориальные уступки позволят России приблизиться к центральным регионам Украины, что ухудшит позиции последней в случае возобновления боевых действий.

Военный аналитик Торстен Хайнрих развивает эту мысль, указывая на то, что выход ВСУ из оставшихся под контролем Киева частей ДНР и ЛНР будет означать отказ от промышленных районов и эффективных крупных оборонительных сооружений, что будет означать, что в случае потенциального нового наступления на пути российских войск уже не будет столь серьезных преград. По мнению Хайнриха, Россия начнет новую операцию сразу же после того, как внимание США к региону ослабеет, и в случае реализации плана Трампа, Украина к этому моменту будет ослаблена.

Ранее были раскрыты планы Зеленского перед переговорами Путина с Трампом.

Новости Украины
