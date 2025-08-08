США предлагают и уступки территорий Киевом, и возвращение части районов Россией

США предлагают и уступки территории Киевом, и возвращение части районов Украины Россией. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме в ходе трехсторонней церемонии с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает ТАСС.

По словам Трампа, США изучают вопрос территорий, «за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет».

«Мы рассчитываем на то, что некоторые из них будут возвращены, [произойдет] некоторый обмен. Это сложный вопрос. Произойдет обмен территориями на благо обеих [сторон]», — уточнил глава Белого дома.

Трамп пообещал рассказать о предложениях Вашингтона позже, сегодня или завтра. Кроме того, президент США отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский «должен быть готов что-то подписать».

До этого газета The Telegraph сообщила, что Зеленский признал: силой забрать взятые под контроль РФ территории не получится и Киев готов принять перемирие по линии фронта. При этом Украина не допускает международного признания контроля России над новыми регионами.

Уже на следующей неделе может состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Среди возможных площадок называются ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Президент России назвал «подходящим» местом Объединенные Арабские Эмираты, а его помощник Юрий Ушаков подтвердил, что стороны приступили к проработке деталей. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко предложил провести переговоры в Минске с участием Владимира Зеленского. Подробнее – в материале «Газета.Ru».

Ранее Путин заявил, что встреча с Зеленским возможна.