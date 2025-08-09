Раскрыты планы Зеленского перед переговорами Путина с Трампом

Дубинский: Зеленский поедет по Европе в надежде сорвать встречу Путина с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский будет в течение недели «кататься по Европе» с целью сорвать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Зеленский всю неделю будет кататься по Европе в надежде сорвать встречу Путина с Трампом и сформировать какую-то общую европейскую позицию», — подчеркнул он.

Дубинский состоял во фракции партии «Слуга народа», однако в марте 2021 года был оттуда исключен. Позднее, в ноябре 2023 года, депутата отправили в СИЗО по подозрению в якобы работе на ГРУ.

9 августа Зеленский заявил, что Украина не намерена отдавать свою землю России.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске — это будет первая встреча президентов России и США в Америке с 1988 года. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее сообщалось, что Россия хочет провести переговоры по обмену территориями с Украиной.