Путин провел телефонный разговор с президентом Таджикистана

Рахмон в разговоре с Путиным поддержал усилия по урегулированию на Украине

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поддержал усилия по поиску политико-дипломатических путей урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Из заявления следует, что лидеры двух стран созвонились 10 августа. В ходе беседы они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также международной повестки дня. Более того, президент РФ рассказал таджикистанскому коллеге об основных результатах переговоров с США.

«Эмомали Рахмон, выразив признательность за предоставленную информацию, поддержал усилия по поиску политико-дипломатических путей решения украинского вопроса», — подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что Путин и Рахмон подтвердили готовность принимать совместные меры для развития отношений стратегического партнерства между Москвой и Душанбе. Кроме того, главы государств обсудили план предстоящих встреч как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

15 августа на Аляске должны состояться переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. В том числе российский и американский лидеры могут обсудить такие предложения, как обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

