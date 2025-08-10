На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму спрогнозировали будущее Зеленского

Глава Госсовета Крыма Константинов спрогнозировал, что Зеленский закончит плохо
Vadym Sarakhan/AP

Президент Украины Владимир Зеленский «закончит плохо». Такое будущее спрогнозировал украинскому лидеру председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24».

«Я могу спрогнозировать будущее Зеленского. Он закончит плохо», — выразил свою точку зрения Константинов.

При этом он добавил, что на данный момент Зеленский нужен Западу для поддержания образа врага в лице России на территории Украины и «зомбирования» украинцев.

«Сейчас Зеленский Западу по-прежнему нужен. Стрелять прекратить — одно, а перестать воевать — это другое. Зеленским управляет группа украинских нацистов, которыми в свою очередь управляют извне», — отметил Константинов.

До этого американский полковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский не может принимать разумные решения в политике и назвал его недоговороспособным. В связи с этим Дэвис допустил, что США, Европа и НАТО могут принять решение «избавиться» от украинского лидера.

В свою очередь лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов допустил другой вариант развития событий для Зеленского. Он считает, что глава украинской администрации весьма скоро запросит убежища в Европе и сбежит с Украины.

Ранее военный аналитик объяснил, почему спецслужбы до сих пор не устранили Зеленского.

