Офицер Дэвис назвал Зеленского недоговороспособным и призвал от него избавиться

Украинский лидер Владимир Зеленский не может принимать разумные решения в политике, он недоговороспособен. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский полковник в отставке Дэниел Дэвис.

«Зеленский утратил способность принимать разумные решения. США, Европа и НАТО должны осознавать, что он совершенно недоговороспособен», — отметил он.

По словам Дэвиса, в этой связи на Западе могут взвесить вариант «избавиться» от украинского лидера из-за его недоговороспособности.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости призвал Владимира Зеленского не играть роль невинной жертвы, делая удивленный вид из-за ответного удара России по территории Украины.

Ранее в Госдуме назвали «крокодильими слезами» реакцию Зеленского на удар России.