Принятие решения о ликвидации президента Украины Владимира Зеленского является прерогативой российских спецслужб. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в интервью mk.ru.

По словам Коротченко, у спецслужб РФ было три с лишним года с начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы устранить Зеленского. Военный аналитик подчеркнул, что по определенным причинам этого не было сделано.

«Может быть, не хотели делать из него мученика, или он должен был продемонстрировать свою полную несостоятельность», — выразил свое мнение Коротченко.

До этого сенатор Андрей Клишас назвал вопросом времени признание «режима Зеленского» террористическим.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявлял, что утративший легитимность Зеленский, борясь за личную власть, сделал терроризм государственной идеологией Украины. Володин подчеркнул, что именно украинский лидер несет персональную ответственность за теракты, совершенные Киевом против мирных жителей РФ.

Ранее в США призвали избавиться от Зеленского.