Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в скором времени начнет искать убежища в Европе. Такое мнение он озвучил агентству ТАСС.

По мнению Миронова, глава украинской администрации завидует министру национального единства Украины Алексею Чернышеву, который, как сообщалось ранее, остался за границей после командировки в Австрию.

«... до бесконечности тянуть эту волынку нельзя, и, возможно, весьма скоро Зеленский запросит убежища в Европе...» — сказал он агентству.

Депутат отметил, что «Киевский режим уже давно подобрал действующему президенту замену», а сбежавший Чернышев своим решением якобы наглядно продемонстрировал «единство Украины и Европы».

О том, что вице-премьер Украины Алексей Чернышев не вернулся после рабочего визита в Австрию, написал 19 июня в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) журналист и глава отдела расследований издания «Украинская правда» Михаил Ткач. По словам журналиста, на прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура заподозрили политика в неправомерных действиях.

Ранее Песков обратился с призывом к Украине.