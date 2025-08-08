В США заговорили об уступках Трампа Путину по Украине

RS: на встрече с Путиным Трамп может пойти на существенные уступки по Украине

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным может пойти на более существенные уступки по Украине, чем предполагалось изначально. Такую оценку дает издание Responsible Statescraft (RS).

«Трамп, возможно, готовится пойти на более существенные уступки, чем предполагалось ранее. Это объясняет, почему Москва сочла «новые предложения США» приемлемыми после визита Уиткоффа», — говорится в тексте.

По мнению авторов, Трампу придется удовлетворить ключевые требования России. Речь идет о признании новых территорий, нейтральном статусе Украины без членства в НАТО, сокращении численности ВСУ.

Как следует из текста, потенциальный разворот в политике президента США может быть обусловлен провалом угроз ввести пошлины против Китая и Индии/ Китай, сохраняющий мощные рычаги давления, может принять ответные шаги, ограничив экспорт в США редкоземельных металлов, имеющих ключевое значение для промышленности и военного сектора, пишет RS.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что диктовать условия мира будет только Путин.