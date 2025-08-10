На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый дом не планирует трехстороннюю встречу Трампа, Путина и Зеленского

Reuters: Белый дом не подтвердил участия Зеленского во встрече на Аляске
Reuters/РИА Новости

Белый дом пока не планирует проводить трехстороннюю встречу с участием президентов США Дональда Трампа, России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

По данным источника, Трамп не исключает возможности присоединения Зеленского к переговорам с Путиным на Аляске, однако на данный момент присутствие украинского лидера в программе саммита не предусмотрено.

Сенатор Алексей Пушков отмечал, что выбор Аляски в качестве места встречи подчеркивает двусторонний, а не многосторонний формат переговоров.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа. Как утверждают западные СМИ, главной темой станет мир на Украине, а в числе обсуждаемых предложений могут быть обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место проведения переговоров. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее близостью к России, что позволит делегациям быстро добраться, перелетев через Берингов пролив. Он добавил, что в ближайшие дни стороны займутся активной проработкой деталей встречи и предупредил, что переговорный процесс будет непростым.

Ранее Евросоюз выступил за переговоры по Украине по линии соприкосновения.

Встреча Путина и Трампа
