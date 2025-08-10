«Европа обязательно примет участие». ЕС приветствует переговоры Путина с Трампом

Евросоюз выступил за переговоры по Украине по линии соприкосновения

Лидеры стран Евросоюза и ключевые союзники выразили поддержку дипломатическим усилиям президента США Дональда Трампа по прекращению военных действий на Украине. Однако они считают, что мирные соглашения должны заключаться при условии сохранения суверенитета и безопасности Украины. Запланированная на 15 августа встреча Трампа с Владимиром Путиным на Аляске уже вызвала широкие консультации между Вашингтоном, Киевом и европейскими столицами.

В центре переговорной повестки — поиск компромисса между стремлением к скорейшему перемирию и необходимостью предотвратить территориальные уступки. Европейские лидеры настаивают: решения должны приниматься с участием Киева и соответствовать принципу неприменения силы для изменения международно признанных границ.

Поддержка Евросоюза

В совместном заявлении главы Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании, Финляндии и председатель Еврокомиссии отметили: «Путь к миру на Украине не может быть определен без Украины».

Лидеры Европы подтвердили готовность содействовать дипломатии президента США Дональда Трампа, сохраняя военную и финансовую помощь Киеву и усиливая давление на Москву. Они потребовали «надежных и убедительных гарантий безопасности» для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Польша, страны Балтии и Чехия особо подчеркивают, что любые территориальные уступки недопустимы. Министры иностранных дел Эстонии и Латвии заявили:

«Изменение границ силой разрушит основы международной безопасности».

Лидеры ЕС указали, что отправной точкой переговоров может стать нынешняя линия фронта, однако диалог возможен только в условиях прекращения огня или значительного снижения боевых действий.

Вашингтон: активная дипломатия

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 9 августа провел переговоры в Чевнинге в Англии с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми, украинскими представителями и дипломатами ЕС. Вашингтон охарактеризовал встречу как «значительный прогресс» на пути к прекращению войны. За несколько дней до этого спецпредставитель США Стив Уиткофф провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая условия перемирия и механизмы его контроля. Трамп после этого заявил о «большом прогрессе» и близости к соглашению. Президенты США и РФ встретятся на Аляске в понедельник, 15 августа.

Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подтвердили «непоколебимую поддержку» президенту Украины Владимиру Зеленскому и намерение добиваться «справедливого и прочного мира».

Макрон заявил: «Будущее Украины не может быть решено без украинцев… Европа также обязательно примет участие, поскольку на карту поставлена ее безопасность».

По информации NBC News, администрация Трампа рассматривает возможность пригласить Зеленского в Анкоридж (Аляска), однако подтверждений пока нет. Собеседники телеканала уточняют, что поездка президента Украины не согласована, и неясно, приедет ли он на Аляску.

Некий высокопоставленный представитель Белого дома сообщил NBC, что это «абсолютно» возможно: «Все очень надеются, что это произойдет». На вопрос, приглашали ли США Зеленского на Аляску, он ответил: «Президент остается открытым для трехстороннего саммита с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи».

Киев: отказ от уступок

Владимир Зеленский назвал встречу в Чевнинге конструктивной: «Все наши аргументы были услышаны». Он вновь подчеркнул: «Украинцы не отдадут свою землю оккупантам».

Киев уверен, что уступки территорий поощрят российскую агрессию, и настаивает на переговорах только при полном уважении суверенитета и с обязательным участием Украины.

Москва: готовность на своих условиях

Кремль подтвердил участие Владимира Путина в саммите с Дональдом Трампом и намерен закрепить контроль РФ над Крымом, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями.

Несмотря на то что российские войска полностью не контролируют эти территории, Москва требует вывода украинских сил, сообщают американские СМИ.

Символичность Аляски в Кремле подчеркнули как «напоминание о географической близости» через Берингов пролив.

Военная обстановка

Боевые действия продолжаются вдоль линии фронта длиной более 1 тыс. км. Россия удерживает около 20% территории Украины, но летнее наступление не принесло прорывов.

Эксперты считают, что Москва может использовать переговоры для закрепления текущих позиций. Украинские военные аналитики подчеркивают: успех за столом переговоров возможен только при сохранении давления на фронте.