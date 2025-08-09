На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России объяснили выбор Аляски как места встречи Путина и Трампа

Пушков: выбор Аляски подчеркивает двусторонний характер встречи России и США
Evan Vucci/AP

Выбор Аляски как месте встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа говорит о двустороннем характере переговоров по Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Таким выбором два президента как бы дают понять, что они способны и на другие нестандартные решения. Кроме того, этот выбор подчеркивает двусторонний, а не многосторонний характер встречи», — подчеркнул он.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске — это будет первая встреча президентов России и США в Америке с 1988 года. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.

Ранее Глава РФПИ спрогнозировал попытки срыва встречи Путина и Трампа.

Переговоры о мире на Украине
