Магазин Белого дома не планирует выпускать сувениры к саммиту Путина и Трампа

Белый дом не будет продавать сувениры в честь встречи Путина и Трампа на Аляске

Флагманский магазин Исторической ассоциации Белого дома не будет выпускать сувениры, посвященные саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сотрудники розничной точки сообщили корреспонденту РИА Новости.

На прямой вопрос о планах по завозу тематических товаров представители магазина дали отрицательный ответ. В ассоциации подчеркнули, что производство коммеморативной продукции к данному событию не предусмотрено.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.

