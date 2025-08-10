На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму сравнили слова Зеленского о территориальных уступках с мнением куклы Петрушки

Чегринец: заявление Зеленского о территориальных уступках похоже на мнение куклы
Alina Smutko/Reuters

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об отказе идти на территориальные уступки для урегулирования конфликта в республике похоже на мнение тряпичной куклы. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма, заместитель председателя Общественной палаты республики Роман Чегринец.

«Мнение куклы-перчатки Петрушки, выполняющей роль шута, мало интересно как кукловоду, так и зрителям. Думаю, что мнение Зеленского не будет основным при принятии решения. Важно и интересно мнение только украинского народа, а не мнение Зеленского и его правящей киевской хунты», — сказал политик.

По словам Чегринца, сегодня большинство граждан Украины выступают за урегулирование конфликта. Сопредседатель ассамблеи утверждает, что для достижения этой цели они готовы пойти на любые условия.

Свое заявление Зеленский сделал накануне вечером. По его словам, данная инициатива является попыткой повторения крымского сценария. Президент Украины утверждает, что российская сторона стремится к тому, чтобы ей простили «захват юга Херсонщины, Запорожья, Луганской области, Донецка и Крыма».

Ранее в Финляндии дали совет Трампу на тему взаимодействия с Зеленским.

