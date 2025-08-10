На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Финляндии дали совет Трампу на тему взаимодействия с Зеленским

Профессор Малинен призвал Трампа быть жестче по отношению к Зеленскому
Brian Snyder/Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен посоветовал президенту США Дональду Трампу придерживаться более жесткой позиции по отношению к Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. Об этом эксперт написал в соцсети Х.

«На самом деле, мы можем увидеть соглашение о прекращении огня где-то после 15 августа. Однако, если Дональд Трамп не будет непреклонен по отношению к Зеленскому и европейским лидерам, все провалится», — написал профессор.

До этого Малинен заявлял, что Вооруженные силы Украины, вероятно, потерпят поражение к концу этого года. По его словам, при «таких темпах» и сложившейся ситуации Украина «столкнется с полным уничтожением к концу года».

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Как писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники близкие к переговорному процессу, страны Европейского союза и Киев представили свое предложение по урегулированию украинского конфликта, которое идет в разрез с выдвинутыми условиями Путина. Если российское предложение подразумевает прекращение огня при условии территориальных уступок Украины и признание международным сообществом подконтрольных России территорий, то на Западе утверждают, что «нельзя начинать процесс с уступки территории в разгар боевых действий».

Ранее сообщалось, почему местом встречи Путина и Трампа выбрали Аляску.

