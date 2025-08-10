На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп во второй раз за неделю собрался на крышу Белого дома, но не дошел

Трамп решил вновь забраться на крышу Белого дома, но передумал
true
true
true
close
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп намеревался вновь подняться на крышу Белого дома, но в последний момент поменял свои планы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул главы государства.

По словам журналистов, их проинформировали о том, что политик направляется на крышу своей резиденции. Представители СМИ разместились снаружи. Но через две минуты они получили от пресс-службы Белого дома новое сообщение. В нем говорилось, что глава государства «отменил собственный план вновь забраться на крышу». Тогда журналисты тоже ушли оттуда, а их пул распустили.

На этой неделе американский политик уже один раз неожиданно появился на крыше Белого дома во время строительных работ. На вопрос репортеров о причинах своего появления в этом месте президент дал провокационный ответ: он с улыбкой сказал, что ищет, «куда бы разместить ракеты».

Ранее у Трампа заметили признаки возрастных изменений.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами