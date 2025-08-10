Трамп во второй раз за неделю собрался на крышу Белого дома, но не дошел

Американский президент Дональд Трамп намеревался вновь подняться на крышу Белого дома, но в последний момент поменял свои планы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул главы государства.

По словам журналистов, их проинформировали о том, что политик направляется на крышу своей резиденции. Представители СМИ разместились снаружи. Но через две минуты они получили от пресс-службы Белого дома новое сообщение. В нем говорилось, что глава государства «отменил собственный план вновь забраться на крышу». Тогда журналисты тоже ушли оттуда, а их пул распустили.

На этой неделе американский политик уже один раз неожиданно появился на крыше Белого дома во время строительных работ. На вопрос репортеров о причинах своего появления в этом месте президент дал провокационный ответ: он с улыбкой сказал, что ищет, «куда бы разместить ракеты».

Ранее у Трампа заметили признаки возрастных изменений.