«Бездумно отвлекается, не контролирует себя»: что со здоровьем Трампа?

У Дональда Трампа есть признаки возрастных отклонений, пишет The Guardian. По данным издания, президент США все чаще сбивается с темы, путается в простых фактах и рассказывает несуразные истории, что может указывать на когнитивные нарушения. При этом ранее эксперты уже указывали на проблемы с памятью и речью у американского лидера.

Президент США Дональд Трамп уже больше года ведет себя «странно», а его публичные выступления все чаще становятся причудливыми и невнятными. Об этом пишет британская газета The Guardian, проанализировав последние мероприятия с участием республиканца.

В статье отмечается, что у Трампа все чаще заметны те же возрастные отклонения, за которые прежде критиковали экс-президента США Джо Байдена.

«Президент [Трамп] неоднократно отклонялся от темы, в том числе во время заседания кабинета министров в этом месяце, когда он 15 минут говорил об украшении комнат, и, похоже, неверно помнит простые факты о своем правительстве и своей жизни», — поясняет газета.

В качестве другого примера The Guardian приводит недавнюю встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой Трамп вместо иммиграции вдруг начал говорить о ветрогенераторах, которые он называл «ветряными мельницами», и заявил, что «они убивают нас и убивают красоту наших пейзажей».

Такие резкие смены темы в разговоре — это пример того, как Трамп «бездумно отвлекается — он просто меняет тему, не контролируя себя, не имея связного повествования», цитирует газета старшего преподавателя факультета психологии Корнелльского университета Гарри Сигала.

Он добавил, что еще одним характерным для Трампа отклонением в последнее время стала конфабуляция — нарушение памяти, при котором человек формирует ложные воспоминания, выдавая их за реальные события. В качестве примера он привел случай в июле, когда президент США заявил, что его дядя, профессор Джон Трамп в Массачусетском технологическом институте был преподавателем у математика-террориста Теодора Качиньского, более известного как Унабомбер,

Однако Джон Трамп умер еще в 1985 году, тогда как личность Унабомбера была раскрыта только в 1996-м, а сам он учился не в Массачусетском технологическом институте, а в Гарварде.

«Эта история совершенно не имеет смысла, но она рассказывается очень тепло, задумчиво, как будто он вспоминает ее. Уровень мышления действительно ухудшился», — подытожил Сигал.

«Иррациональное поведение»

В конце июля подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что у Трампа могут быть «когнитивные нарушения», комментируя заявление президента США об ультиматуме России.

«Я не пытаюсь никого оскорбить или унизить, но я думаю, что следует рассмотреть возможность того, что у Трампа могут быть какие-то когнитивные нарушения. Это иррациональное поведение», — сказал Дэвис, отметив, что риторика американского лидера «не похожа на связное изложение мысли».

В том же месяце пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что врачи выявили у Трампа хроническую венозную недостаточность .

Белый дом распространил заявление о прохождении президентом США медосмотра после того, как в соцсетях и СМИ появились фотографии Трампа с заметной гематомой на руке и опухшими лодыжками.

Синяк Трампа объясняется частыми рукопожатиями и «хорошо известным и безвредным побочным эффектом терапии аспирином», сказала Левитт.

Рукопожатия и аспирин: Белый дом объяснил синяки у Трампа Дональд Трамп прошел медицинский осмотр после того, как СМИ вновь обратили внимание на синяк на его... 18 июля 08:29

Аспирин президент США принимает в рамках «стандартной профилактической схемы лечения сердечно-сосудистых заболеваний». А отек ног оказался связан с венозным заболеванием, при котором нарушается отток крови из нижних конечностей.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что это «распространенное состояние, особенно у людей старше 70 лет» — Трампу в июне исполнилось 79.

Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что после правления Байдена и Трампа в США будет тренд на молодых политиков без возрастных проблем со здоровьем.

«Конечно, на фоне предыдущего президента Джо Байдена, который постоянно падал и еле говорил, Трамп смотрится как апофеоз здоровья. Однако у него действительно есть определенные проблемы. Очевидно, что он чаще оговаривается на публике, чем это было в 2016 году или в 2020 году, и выступает уже несколько хуже, чем было тогда. Эффект старения президентов приведет к тому, что на выборах 2028 года обе партии будут выдвигать своими кандидатами кого-то гораздо моложе», — сказал политолог.