Премьер Словакии пожелал Путину и Трампу найти решение конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожелал президенту России Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампу найти «осмысленное» решение конфликта на Украине. Об этом глава словацкого кабмина заявил в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С самого начала этого конфликта мы отвергали пропаганду, ложь и сосредоточились на объективной информации и, прежде всего, на мире. Желаем российскому и американскому президентам, чтобы нашли осмысленное решение», — написал политик.

Фицо добавил, что в настоящее время стороны должны в первую очередь остановить боевые действия. Также, по словам премьера, в переговорном процессе нужно добиться того, чтобы другие страны Запада не мешали возможному соглашению о мире.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.

Ранее во Франции заявили о смятении в странах Запада после анонса встречи Путина и Трампа.